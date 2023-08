Nivelul apei a scăzut la sursele din Gorj din cauza secetei Mii de familii din Gorj ar putea ramane fara apa in perioada urmatoare. Avand in vedere seceta prelungita, precum si diminuarea debitelor asigurate de sursele de apa, in conformitate cu masurile prevazute in „Programul de restrictii”, conform Legii 107/1996 si in Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, Aparegio Gorj SA face un apel catre utilizatorii serviciului de furnizare a apei potabile, din aria de deservire, sa utilizeze responsabil apa potabila, strict pentru baut, nevoi igienico-sanitare și casnice. „Adresam acest apel pentru a evita orice fel… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in iulie 2023, de 10.310 (plus 29 comparativ cu luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.309 fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP),…

- Beneficiarii pensiei de serviciu au fost in iulie, in numar de 10.310, cu 28 mai mulți fața de luna iunie. Cei mai mulți au fost beneficiari au fost cei ai legi care privește statutul de procurori și judecatori. Beneficiarii legii 303/2004 au fost in numar de 5.309, iar media pensiei se serviciu a fost…

- Comuna Polovragi ar putea deveni noul pol al turismului in județul Gorj. Va fi construit de la zero un sat de vacanța la intrarea in Cheile Oltețului, la circa 2 kilometri de Manastirea Polovragi. Spre deosebire de alte zone turistice, precum Ranca, la Polovragi a fost sistematizat terenul pe care vor…

- Contractul de finanțare pentru transferul datelor catre infrastructura cloud utilizata de guvern a fost semnat de catre Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan. „177 milioane de euro pentru digitalizarea Romaniei. Astazi am semnat contractul de finanțare pentru migrarea datelor…

- Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis azi, 27 iunie 2023, prelungirea delegarii magistratului Mihaela Cristina Gradinariu, vicepresedintele Tribunalului Constanta, in functia de presedinte al aceleiasi instante. Delegarea a fost prelungita in perioada 28 iulie 2023…

- Primaria Municipiului Sebeș aduce in dezbatere publica „Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii alin. (1) al Art. 13 din Contractul de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Sebeș, nr. 65/2015 – ,,Tarife de transport”…

- Primaria Constanta deruleaza procedura de selectie de proiecte nonprofit de interes general din domeniile cultural, tineret, sportiv si social din fonduri financiare nerambursabile in anul 2023 din bugetul propriu in temeiul Legii nr.350 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice…

- Radu Tuhuț: ”Intreținerea spațiilor verzi nu se realizeaza corespunzator la nivelul tuturor orașelor”.PROIECT de lege pentru PROTECȚIA spațiilor verzi in municipiile din Romania Radu Tuhuț: ”Intreținerea spațiilor verzi nu se realizeaza corespunzator la nivelul tuturor orașelor”.PROIECT de lege pentru…