Nissan recunoaste ca a falsificat datele privind emisiile poluante ale masinilor produse in Japonia

- Nissan a recunoscut oficial luni ca la o mare parte dintre uzinele japoneze au fost folosite metode improprii de control și inspecție a emisiilor poluante, scrie AFP. Nissan nu a spus despre cate mașini este vorba, dar a admis ca raporturile de inspecție au fost bazate pe valori eronate de masurare.

- Parlamentul britanic a votat luni seara in favoarea construirii celei de-a treia piste a aeroportului londonez Heathrow, cel mai mare din Europa, costurile proiectului fiind evaluate la 14 miliarde de lire sterline (18,6 miliarde de dolari). Extinderea aeroportului Heathrow este un subiect…

- Dupa ce joi s-a inregistrat cel mai slab leu din istorie, la final de saptamana, apele se mai linistesc, iar euro scade usor. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, vineri, un euro la 4,6686 de lei/unitate, in scadere fata de sedinta de joi cand era cotat la 4,6695 lei. Amintim…

- Un proiect de lege care va fi trimis marti in Parlamentul de la Budapesta contine o prevedere conform careia organizatiile care ii sprijina pe imigranti vor plati o taxa speciala de 25%, a informat Ministerul ungar de Finante. Guvernul premierului Viktor Orban vrea sa utilizeze toate metodele…

- Euro continua sa scada si miercuri, moneda nationala recuperand din teren pentru a doua zi consecutiv. Si dolarul a scazut azi. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6513 de lei/unitate, cu 0,04% mai putin fata de sedinta de marti. Si dolarul american a scazut, fiind…

- Un oficial al producatorului auto Porsche, parte a grupului Volkswagen, a fost arestat de politia germana in cadrul anchetei privind scandalul emisiilor poluante, a anuntat vineri compania, potrivit presei locale. In urma cu doua zile, procurorii au descins la zece adrese din sudul Germaniei…

- Anchetatorii au descins miercuri la zece adrese din sudul Germaniei in cadrul anchetei ce vizeaza mai multi fosti sau actuali lideri ai Porsche, parte a grupului Volkswagen, in legatura cu scandalul emisiilor poluante, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. Procuratura din orasul…

- Gradina japoneza din Herastrau va fi redeschisa sambata, cu un eveniment dedicat obiceiului hanami - admirarea florilor de cires, prilej pentru oameni sa se reuneasca si sa celebreze natura, primavara. Evenimentul are loc intre orele 14:00 si 16:00, iar cei interesati sunt invitati la intrarea…