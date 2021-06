Nissan a primit peste 10.000 de comenzi pentru noul Qashqai în Europa La inceputul lui 2021, Nissan a prezentat primele imagini și detalii oficiale pentru a treia generație Qashqai, un model vandut in peste 3 milioane de exemplare la nivel european. Construit pe noua platforma CMF-C a alianței Renault-Nissan-Mitsubishi, Qashqai promite sa ramana un reper in segmentul sau. Japonezii anunța ca noul model se bucura deja de un mare interes din partea clienților, avand peste 10.000 de... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

