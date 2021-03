Ninsorile se întorc! Care sunt zonele vizate și cât timp va mai dura vremea haotică Vremea continua sa fie rece in urmatoarele zile. Ninsorile vor fi pezente in mai multe zone ale țarii, iar temperaturile cu minus vor predomina. Potrivit datelor ANM, sambata, cerul va fi mai mult noros si temporar se vor semnala precipitatii in cea mai mare parte a tarii. Acestea vor fi sub forma de ploaie, exceptand estul Transilvaniei, unde vor predomina ninsorile, si areale in general restranse din Moldova, unde se vor semnala si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. La munte va ninge, noteaza Antena 3. Copilul tau este unic, dar nu este singurul. Indruma-l alaturi de noi la primul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

