Ninsori abundente sau temperaturi pozitive record, provocate de anomalii ale vortexului polar

Stiri pe aceeasi tema

- Vortexul polar din jurul Polului Nord este fenomenul responsabil de neobisnuitele manifestari meteorologice din ultima perioada, care au adus mase de aer rece, polare, deasupra unor latitudini la care, de obicei, venirea iernii insemna doar necesitatea de a-ti pune o jacheta cand ieseai pe strada, conform…

- Valul de frig care strabate parți mari din centrul și sudul Statelor Unite a adus temperaturi extrem de scazute, a ucis cel puțin 21 de persoane din mai multe state americane și a lasat fara energie electrica milioane de case.

- Meteorologii anunta temperaturi mai ridicate decat cele normale in aceasta perioada in unele zone ale tarii in urmatoarea perioada si precipitatii abundente in toata tara in ultima saptamana din ianuarie.

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat duminica dimineata prognoza pentru zilele urmatoare. Astfel, in intervalul 10 ianuarie, ora 10:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, vor fi perioade in care se vor semnala precipitații in cea mai mare parte a țarii, iar in jumatatea de sud se vor acumula…

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod portocaliu de viscol puternic și ninsori abundente in Carpații Meridionali, la peste 1.700 de metri, iar in restul țarii va fi cod galben de ploi. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pe crestele Carpaților Meridionali, la altitudini de…

- Meteorologii au emis o atenționare de cod portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru mai multe județe din țara. Vizate de aceasta alerta sunt zonele montane din Romania, unde se vor putea resimți temperaturi cu mult mai scazute decat in mod normal, dar și fenomeme meteo dure.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou Cod galben de ninsori abundente, valabil in 14 județe din Romania. Noua avertizare va fi in vigoare de miercuri ora 17.00 pana vineri ora 15:00. Meteorologii au transmis și o informare de ploi și vant pentru sudul, estul și centrul țarii. In sudul,…

- Vremea rea face ravagii in Italia. Mai multe regiuni sunt sub cod rosu din cauza inundatiilor si alunecarilor de teren. Raurile au iesit din matca, mai multe localitati au ramas izolate si cateva sute de familii au fost evacuate.