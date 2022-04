Ninsori abundente în centrul țării, de Florii. Unde se circulă cu dificultate – VIDEO Vremea este deosebit de rece in toata țara, de Florii, iar la munte s-au anunțat ninsori. Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și sud-estul Transilvaniei. Probleme sunt și pe Transalpina in zona Ranca. Ninsorile de duminica au afectat in special trecatorile montane și zonele mai joase din județele Brașov, […] The post Ninsori abundente in centrul țarii, de Florii. Unde se circula cu dificultate - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și sud-estul Transilvaniei. Probleme sunt și pe DN 67C – Transalpina, in zona Ranca, scrie Alba 24 . Șoferii sunt rugați sa circule cu prudența pe toate drumurile acoperite cu zapada. Cei care au apucat sa-și monteze cauciucurile…

- Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și sud-estul Transilvaniei. Probleme sunt și pe Transalpina in zona Ranca. In restul regiunilor ploua abundent. Potrivit meteorologilor vremea rea ne va mai ține in case cel puțin 3/4 zile. Ninsorile de duminica au afectat…

- Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și sud-estul Transilvaniei. Probleme sunt și pe Transalpina in zona Ranca. Ninsorile de duminica au afectat in special trecatorile montane și zonele mai joase din județele Brașov, Covasna și Harghita. DRDP Brașov anunța…

- VIDEO| Ninsori abundente pe drumurile naționale din centrul țarii: Drumarii intervin pe Transalpina, in zona Ranca VIDEO| Ninsori abundente pe drumurile naționale din centrul țarii: Drumarii intervin pe Transalpina, in zona Ranca Pe toate drumurile naționale din zonele montane din zona sudului și sud-estului…

- VIDEO: Iarna s-a intors in forța. Ninsori abundente in centrul țarii, de Florii. Se circula cu greutate pe mai multe șosele Iarna s-a intors in forța, de Florii. Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și sud-estul Transilvaniei. Probleme sunt și pe DN 67C – Transalpina,…

- Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și sud-estul Transilvaniei. Probleme sunt și pe Transalpina in zona Ranca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și sud-estul Transilvaniei. Probleme sunt și pe Transalpina in zona Ranca. Ninsorile de duminica au afectat in special trecatorile montane și zonele mai joase din județele Brașov, Covasna și Harghita. DRDP Brașov anunța ca…

- Ninsoarea pune probleme drumarilor care intervin in nordul județelor Harghita și Mureș. Duminica dupa-amiaza ninge puternic și, deși drumarii au ieșit cu utilajele de deszapezire, din cauza viscolului tot ce inlatura vine revine pe șosea. Nordul județelor Harghita și Mureș este afectat in…