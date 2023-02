Stiri pe aceeasi tema

- Ninge viscolit, in acest moment, in județele Suceava, Neamț, Botosani și Bacau, dupa o noapte de ninsori abundente. Pentru asigurarea circulației, echipele DRDP Iași au acționat cu 278 de utilaje și 2171 tone de material antiderapant, pe toate sectoarele din administrare. Se circula in condiții de iarna…

- PERICOL… Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare Cod galben de depuneri de polei, ce vizeaza pana vineri la pranz 11 județe din nordul și estul țarii. Conform meteorologilor, in intervalul 1 decembrie, ora 12:00 – 2 decembrie, ora 12:00, in județele Vaslui Suceava,…

- VIDEO: COD GALBEN de ninsori la Botoșani. Ninge in toata Moldova. Șoferii sunt indemnați sa circule cu atenție Codul Galben de ninsori iși face simțita prezența in zona Moldovei. Ninge marunt in județele Suceava, Neamț și Botoșani. Echipajele DRDP Iași intervin pentru asigurarea circulației pe sectoarele…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 20:00, in judetul Arges, in localitatile Cotmeana si Moraresti, se va semnala ceata, care va determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri.Tot pana la ora 20:00, in judetele Botosani si Iasi, dar si in zonele joase ale judetelor Suceava si Neamt, va fi local…

- Meteorologii au emis sambata un avertisment de Cod galben de ninsori in 11 judete situate in zona Moldovei si a Munteniei. Atenționarea meteo va intra in vigoare la miezul noptii si va fi valabila pana duminica la ora 10:00. Conform atentionarii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), la inceputul…

