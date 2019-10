Stiri pe aceeasi tema

- Targurile de toamna din Romania sunt semnale zgomotoase și colorate ca vara a luat sfarșit. Și pentru multe familii din zonele mai sarace ale țarii sunt unele din puținele evenimente accesibile din tot anul. Targuri ca acela de la Titu, la nord-vest de București, erau singurele distracții publice in…

- Angajații Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași intervin, luni seara, pe DN15B, in zona localitații Petru Voda, județul Neamț, unde a inceput sa ninga, cu un utilaj dotat cu lama și raspanditor de material antiderapant, anunța MEDIAFAX.Citește și: Informații importante despre…

- Ninge de cateva ore in mai multe zone din Romania, iar utilajele de deszapezire au aparut deja in trafic și intervin pe drumuri. In unele zone inalte de munte, zapada s-a așezat in strat de cațiva...

- Carlos Fortes, 24 de ani, a plecat de la CS Universitatea Craiova in Israel și va semna cu FC Ashdod. ”Am avut acum o oferta care e buna pentru mine, pentru cariera mea. Nu sunt o optiune pentru antrenor si vreau sa joc. A vorbit cu mine (n.r. Victor Piturca). A fost foarte corect. Inainte sa vina a…

- Numarul comenzilor online de flori s-a triplat in primele zile ale anului scolar iar persoanele care au comandat flori online au cheltuit in medie 100 lei pentru un aranjament floral, potrivit unui site de profil. Cel mai scump buchet comandat a fost in valoare de circa 350 lei.Buchetele…

- Adrian Perjovschi, hair-stylist-ul mai multor vedete din Romania, este invitatul ediției din 30 august 2019 a emisiunii Beauty News! Alaturi de el vom discuta despre tendințele in materie de tunsori, coafuri și culori de par pentru toamna 2019. Urmarește-ne LIVE, de la ora 12.00, și nu uita ca pe pagina…

- Ziarul Unirea Din toamna, INSEMNE pe toate spitalele din Romania: Vor fi vizibile și vor arata calitatea serviciilor medicale din fiecare unitate Calitatea serviciilor medicale dintr-o unitate va putea fi aflata de catre pacientii inainte sa intre intr-un spital. Din toamna, vor aparea insemne pe spitalele…

- In fiecare an, pe 5 august, in ajunul sarbatorii creștine „Schimbarea la fața”, este marcata Ziua drumarilor profesioniști din Romania. Este o zi cu o semnificație aparte pentru reprezentanții acestei bresle , supusa la numeroase provocari in ultima perioada prin prisma activitaților desfașurate. Cu…