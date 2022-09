Ninge ca în povești la mijloc de septembrie în România VIDEO Ninge ca-n plina iarna in zonele montane din Romania. Pe Varful Vladeasa zapada deja s-a așternut, dar și in zona Transalpina au inceput sa cada primii fulgi de zapada din acest sezon. Tot in județul Gorj este lapovița și vant puternic. Meteorologii au emis sambata mai multe avertizari, anuntand precipitatii in nordul, vestul si centrul tarii pana duminica la pranz, iar de duminica de la ora 2:00 pana seara, vant puternic in majoritatea judetelor.. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabil pentru intervalul 17 septembrie, ora 10:30 – 18 septembrie, ora… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

