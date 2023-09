Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a afirmat ca trebuie impus un prag la montarea panourilor fotovoltaice de catre prosumatori, in functie de necesarul de consum al acestora

- Oficial, de astazim suntem in randul celorlalte state europene, cel puțin in privința monitorizarii actului de justiție, a spus Alina Gorghiu. Sistemul de justiție din Romania a scapat de o parte din disfuncționalitațile din ultimii 17 ani, a mai spus ministrul justiției la un post TV. Dar cel mai alarmant…

- Fenomenul instalarii panourilor fotovoltaice pe case a luat o amploare atat de mare incat anul viitor sa ajungem, in Romania, la o putere instalata de circa 2.000 de MW, potrivit reprezentanților ANRE. Daca este sa forțam o comparație, un reactor nuclear de la Cernavoda are o putere instalata de 700…

- Norma Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a fost publicata luni, 21 august 2023, in Monitorul Oficial. Termenul de intrare in vigoare a contractelor RCA s-a dublat, ajungand de la 30 de zile la 60 de zile. Președintele ASF, Nicu Marcu, a semnat norma. Ce prevede norma „Autoritatea de Supraveghere…

- O delegație a angajaților din ANRE (Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie), arbitrul pieței energiei, care a participat la negocierea contractului colectiv de munca, a avut mai multe cereri respinse de conducerea instituției, potrivit informațiilor G4Media. Principalele cereri ale reprezentanților…