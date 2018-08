Stiri pe aceeasi tema

- La data de 2 august a.c., Politia Orasului Tismana a fost sesizata prin apelul 112 cu privire la faptul ca persoane necunoscute au taiat fara drept și au sustras un arbore specia fag, cu diametrul la cioata de 50 c.m., din padurea ce aparține Ocolului Silvic Tismana. In urma investigațiilor…

- La data de 05 iulie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni au luat masura retinerii pentru de 24 de ore si introducerii in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, fata de un barbat, de 47 de ani, din comuna Butoiesti, judetul Mehedinti, banuit de savarsirea infractiunii…

- La data de 01 iulie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Rovinari au reținut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un tanar, de 23 de ani, din orașul Rovinari, banuit de savarșirea infractiunii de furt calificat. Din primele cercetari…

- La data de 29 iunie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, o femeie, de 34 de ani, din comuna Plopsoru, banuita de savarsirea infractiunii de furt calificat. Politistii au fost…

- Un imobil aflat in constructie a fost „pradat” zilele trecute de un barbat, care a furat mai mult decat putea duce. Hotul a fost identificat ieri de politistii Sectiei 2 Timisoara, care l-au retinut pentru 24 de ore si l-au introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timis.…

- Un jaf ca in filme a fost filmat de camerele de supraveghere in centrul Bucurestiului. Trei barbati au escaladat un bloc, pana la etajul al cincilea, de unde au furat un seif plin cu bani si acte ale unei firme de catering. Hotii au fost prinsi dar anchetatorii nu au reusit inca sa recupereze si banii.

- La data de 06 iunie a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Motru au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un tanar, de 28 de ani, din comuna Bolbosi, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. In…

- Liviu Cazan, viceprimarul din Urziceni, a fost reținut pentru 24 de ore intr-un dosar privind comiterea de infractiuni economice abuz in serviciu, fals in inscrisuri sub semnatura privata sau delapidare. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita a fost pusa in miscare urmarirea penala pe…