Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a refuzat un acord provizoriu cu Kievul la care s-a ajuns in urma negocierilor organizate la inceputul razboiului intre cele doua parți și care i-ar fi satisfacut dorința ca Ucraina sa ramana in afara alianței NATO, optand in schimb sa continue operațiunile militare, potrivit unor surse…

- Obiectivul Rusiei este capturarea completa a regiunii ucrainene Donbas, a reafirmat luni presedintele rus Vladimir Putin, la aproape jumatate de an de la declansarea unui razboi neprovocat impotriva Ucrainei, relateaza DPA. In fata invitatilor externi la un forum militar anual organizat in apropiere…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca Moscova apreciaza relațiile pe care le are cu țarile din America Latina, Asia și Africa și ca este pregatita sa le ofere arme moderne aliaților sai din aceste regiuni, informeaza Reuters . Liderul de la Kremlin s-a folosit de un discurs ținut la o expoziție…

- Intalnirea de vineri pe teritoriul Rusiei dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan este a doua dupa cea tete-a-tete de la sfarșitul lunii iulie, cand au avut un summit la Teheran . Dupa discutii politice si economice ”foarte productive” intre delegatiile celor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, luni, ca este imposibil ca Vestul sa izoleze Rusia de restul lumii si ca sanctiunile impuse de tarile occidentale nu impiedica dezvoltarea tarii, relateaza Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin a respins joi acuzația premierului britanic Boris Johnson potrivit careia daca ar fi fost femeie nu ar fi invadat Ucraina, transmite Reuters. Liderul de la Kremlin a indicat decizia fostului lider britanic Margaret Thatcher de a trimite trupe in Insulele Falklands ca…

- Vineri, președintele rus Vladimir Putin le-a spus participanților la summitul economic de la Sankt Petersburg ca din punctul sau de vedere, tot teritoriul statelor ce faceau parte candva din componența URSS este, de fapt, teritoriu al Rusiei. Dintre cele 15 state care formau URSS, pe langa Rusia, Ucraina…

- Vladimir Putin a declarat vineri, la forumul de la Sankt Petersburg, ca Moscova nu are „nimic impotriva” posibilei aderari a Ucrainei la Uniunea Europeana, informeaza TVR. Președintele rus a facut aceasta declarație vineri, dupa ce Comisia Europeana a recomandat acordarea statutului de candidat Ucrainei…