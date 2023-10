Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu a facut cateva declaratii cu privire la aducerea in tara a lui Dorin Lazar Maior.Fugarul Dorin Lazar Maior, fost deputat 2000 2004 si fostul presedinte al Blocului National al Revolutionarilor, in scurt timp va fi adus din Italia in Romania, pentru a executa o pedeapsa…

- Polițiștii din Romania urmeaza sa il preia pe fostul deputat PSD și PRM, Dorin Lazar Maior. Acesta se ascundea in Italia , dupa ce fusese condamnat la 2 ani și 1.186 de zile de pușcarie in Romania. In data de 2 octombrie 2023, o escorta formata din ofițeri din cadrul Centrului de Cooperare Polițieneasca…

- Darius Valcov a fost preluat luni din Italia si adus sub escorta in tara, urmand sa fie predat Penitenciarului Rahova. Fostul ministru are de executat o pedeapsa de 6 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare a banilor, scrie Agerpres. „Darius Valcov este in custodia Politiei acum, va…

- Dorin Lazar Maior , fostul șef al revoluționarilor din Brașov, a fost capturat in Italia. El a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, dar a fugit din țara. Dorin Lazar Maior, fost deputat si fost lider al revolutionarilor brasoveni si al Blocului National al Revolutionarilor a fost prins de poliție…