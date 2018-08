​Nikon lansează modelul D3500, un nou aparat foto DSRL compact Skin, importatorul Nikon in romania, anunța lansarea modelului D3500, un nou aparat foto de tip DSLR compact cu senzor de de 24,2 Megapixeli. Noul aparat permite și inregistrari video la rezoluție Full HD și ofera o montura pe care pot fi fixate și obiective de telefotografie mai grele. Noul D3500 ar urma sa ajunga in Romania la finalul lunii septembrie. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uber lanseaza o noua aplicație pentru șoferii parteneri din Romania prin care acestia pot vedea in timp real evoluția caștigurilor, valoarea celei mai recente curse și pot urmari mai cat de aproape sunt de suma pe care și-au propus sa o caștige in acea zi.

- SKIN, unic importator Nikon in Romania are placerea sa anunte trei noi obiective compatibile cu aparatele foto mirrorless in format FX din sistemul sau cu montura Z si noul adaptor pentru montura FTZ. Obiectivul cu zoom standard NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, obiectivul cu distanta focala fixa si unghi…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, ii transmite senatorului PNL Florin Cițu ca in loc sa profețeasca ruperea relațiilor dintre Romania și SUA din cauza lui Tariceanu și Dragnea, mai bine s-ar uita la relațiile cultivate de anumiți lideri PNL cu Rusia.Citește și: Partidul Social Democrat din…

- Compania aeriana Wizz Air va opera incepand cu 15 decembrie, din Craiova, zboruri spre Bruxelles Charleroi, in Belgia, pasagerii avand la dispozitie doua zboruri saptamanale. Totodata, operatorul urmeaza sa anunte extinderea retelei sale din Europa cu inca 10 noi rute. "(...) Suntem…

- eJobs a lansat Paylab.ro, primul comparator de salarii din Romania. La nivel internațional, Paylab funcționeaza din 2007, iar in prezent este activ in 17 țari din Europa, dar și in Africa. In țara noastra deține cea mai mare baza de date salariale, cu aproape 150.000 de salarii introduse pana acum.

- Umor cat cuprinde in versuri și imagine, culoare, un pic de spirit latino și Columbia adusa in Romania printr-o poveste amuzanta. Așa arata „Despablito”, noua piesa și noul videoclip ale Deliei, in...

- Nikon anunța lansarea modelului de aparat foto compact Nikon COOLPIX P1000, cu un zoom optic de 125x, echivalent cu un interval 24-3.000mm. Aparatul are un senzor de 16 MP, 1/2,3 inci, un obiectiv cu f/2.8 și poate trage și video 4K/UHD la 30 de cadre pe secunda și 1080p la 60 de cadre pe secunda. Aparatul…

- Pasionatii de fotografii in natura si nu numai au la dispozitie un nou aparat foto din categoria superzoom. Urmasul celebrului P900, Nikon COOLPIX P1000 duce functia de zoom optic la un nivel comparabil telescoapelor pentru amatori, scrie go4it.ro.