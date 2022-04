Stiri pe aceeasi tema

- O veste trista cutremura lumea showbiz-ului romanesc! In aceasta dimineața, Viorel Lis a suferit un infarct. Partenera sa de viața a chemat imediat ambulanța, iar fostul primar al Capitalei a fost transportat de urgența la spital, acolo unde a fost și operat. Iata cum se simte in aceste momente Viorel…

- Dragoș Moștenescu a oferit o prima reacție, dupa ce s-a zvonit ca a murit. Imaginile au devenit virale intr-un timp scurt pe rețelele de socializare, iar in exclusivitate pentru Antena Stars, actorul a facut lumina in acest caz. Ce a facut acesta pentru a asigura pe toata lumea ca este in viața.

- Showbiz-ul romanesc a fost luat prin surprindere astazi, imediat dupa ce a ieșit la iveala faptul ca Tzanca Uraganu o sa devina in scurt timp tata pentru a doua oara. Lambada, femeia cu care celebrul manelist are o fiica, este din nou insarcinata cu artistul. Iata prima reacție a cantarețului, in direct,…

- Astazi este ziua in care incepe in mod oficial procesul de divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, iar fina celor doi vine cu declarații exclusive la Antena Stars despre situația nașilor ei. Odata cu noile informații aparute despre relația dintre antrenor și Corina Caciuc, Andreea Bogațeanu…

- Andreea și Sergiu Hanca iși doresc sa adopte un copilaș. In exclusivitate pentru Antena Stars, soția celebrului fotbalist a marturisit de unde il vor infia pe micuț, dar și de ce iși vor sa faca un gest atat de mare.

- Soții Hanca și copiii lor se vor muta definitiv din Romania. Este anunțul facut de soția fotbalistului, Andreea Hanca, la Antena Stars. Partenera de viața a sportivului dezvaluie ca decizia are legatura cu dorința lor de a infia un copil pe viitor.

- Ana Maria Mocanu și-a luat cu asalt marea comunitate din mediul online, asta dupa ce a anunțat ca are de gand sa se marite. Ei bine, in direct la Antena Stars, a explicat cum stau, de fapt, lucrurile, dar și care este adevarul. A fost sau nu ceruta in casatorie fosta asistenta TV?!

- Astazi este o zi trista pentru toți cei care l-au cunoscut sau l-au admirat pe Benone Sinulescu. Chiar in aceasta zi s-au implinit doua luni de cand celebrul artist a plecat dintre noi. Partenera sa de viața, Elena Sinulescu, a oferit declarații de-a dreptul emoționante in exclusivitate, la Antena Stars.