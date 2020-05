Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul Nikos Papadopoulos susține ca la intrarea in țara a fost obligat sa semneze o hartie, deși nu cunoaște limba romana. El spune ca a precizat ca va merge mai intai in București pentru a schimba mașina, iar apoi se va izola la domiciliul din Constanța. "Am venit din Grecia,…

- Dominic Cummings, consilierul premierului britanic Boris Johnson, acuzat ca a incalcat regulile de izolare impuse in contextul epidemiei de coronavirus, a apreciat luni ca a actionat in mod "legal si responsabil'', relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Nu regret ceea ce am facut'', a adaugat…

- O adolescenta de 14 ani din Borșa este cautata de familie și poliție dupa ce a disparut iar de acasa. Articolul Adolescenta disparuta din Borșa. Fata de 14 ani ar fi fugit de acasa cu iubitul apare prima data in Someșeanul.ro .

- Trei barbati in varsta de 16, 18 și 39 de ani, din Valea Seaca, au patruns in casa consateanului lor si l-au snopit in bataie, apoi au plecat acasa. Oamenii legii au stabilit ca barbatul de 39 de ani și tanarul de 18 ani au revenit din Norvegia pe 20 aprilie, fiind in izolare la domiciliu.…

- Patru persoane din județul Salaj care se aflau in izolare la domiciliu au fost plasate, luni, in carantina. Ele vor fi obligate sa plateasca contravaloarea carantinei, pentru cel puțin 14 zile, asta daca intre timp nu vor incalca din nou legea.

- Un tanar de 21 de ani din comuna argeseana Merisani care revenise de peste hotare de cateva zile si era in izolare la domiciliu s-a luat la bataie cu sase rude, dupa care a fugit acasa. Cand a fost prins, tanarul a fost plasat direct in carantina, unde va ramane 14 zile.

- Un barbat din Piatra Neamț a ieșit din izolare pentru a-i face scandal soacrei. A fost dus intr-un centru de izolare, iar acolo incercand sa fuga, și-a rupt piciorul. Un barbat de 35 de ani din Piatra Neamț a fost protagonistul unei intamplari de cascadorii rasului. Aflat in izolare la domiciliu, barbatul…

- Psihoterapeutul Catalina David intra in direct cu noi, de acasa, și ne da sfaturi pentru a ne menține sanatatea mentala in perioada pandemiei de coronavirus care ne obliga sa stam mai mult acasa.Majoritatea companiilor au luat decizia de a-și trimite angajații sa lucreze de acasa sau chiar in șomaj…