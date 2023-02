Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Donald Trump și-a lansat candidatura la Casa Alba din 2024 cu o oprire sambata in New Hampshire inainte de a se indrepta spre Carolina de Sud. „Suntem la inceput. Incepem chiar aici ca și candidat la președinție”, a declarat el liderilor partidului la reuniunea anuala a republicanilor…

- Fostul secretar de stat Mike Pompeo sustine in memoriile sale ca fostul ambasador la ONU Nikki Haley a complotat cu fiica fostului presedinte Donald Trump, Ivanka, si cu ginerele acestuia, Jared Kushner, pentru a incerca sa devina vicepresedintele lui Trump, potrivit unui fragment din carte obtinut,…

- Autoritațile din Iran au condamnat-o la cinci ani de inchisoare pe fiica fostului președinte iranian. Sentința nu este definitiva, iar autoritațile nu au dezvaluit de ce a fost pedepsita cunoscuta activista din Iran.

- Procurorii DNA au trimis-o in judecata, in decembrie 2022, pe Elena Groșanu, fosta contabila a Primariei Corbi, din județul Argeș, pentru abuz in serviciu, fals intelectual și uz de fals. Femeia este acuzata ca a virat 1.5 milioane de lei, timp de cinci ani, catre societatea administrata de catre fiica…

- De fiecare data cand a vorbit despre viața ei personala, Manuela Oprișiu a recunoscut ca de cand a nascut, viața ei s-a schimbat in totalitate. Nu mai este un secret faptul ca pe primul loc in viața ei este chiar fiica ei, Ozana, motiv pentru care vedeta nici nu se mai gandește la o alta relație, in…

- Simona Gherghe are un motiv de bucurie datorita fiicei sale care a trecut prin clipe puțin grele, dar cu succes. Iata ce s-a intamplat și ce declarații a facut aceasta pe rețelele de socializare.

- Simona Gherghe a trecut prin clipe unice alaturi de fiica ei in urma cu o zi, care au facut-o sa fie din ce in ce mai mandra de ea. Ana a trecut de cel mai mare obstacol al copiilor in acea perioada a varstei, insa cu succes. Momentul unic a fost impartașit de prezentatoarea TV pe rețelele de socializare.

Candidatura lui Biden este incerta și i-ar putea complica pe democrați; republicanii il au deja pe Trump, iar Ron DeSantis isi face aparitia.