Nike, Adidas şi H&M, victimele unui atac pornit din China. Cum au reacționat americanii ”Condamnam si suntem alaturi de companiile care respecta legile americane si care se asigura ca produsele pe care le consumam nu sunt produse prin munca fortata”, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Jalina Porter, in cadrul briefingului regulat de presa. Reuters a relatat, joi, ca Nike, Adidas si H&M se afla intre brandurile criticate, joi, pe retelele sociale din China, din cauza comentariilor facute in trecut fata de conditiile de munca din Xinjiang, in cadrul conflictului diplomatic dintre China si Occident. Atacurile din mediul online au avut loc in urma unui apel al… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Condamnam si suntem alaturi de companiile care respecta legile americane si care se asigura ca produsele pe care le consumam nu sunt produse prin munca fortata”, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Jalina Porter, in cadrul briefingului regulat de presa. Reuters a relatat, joi,…

- Nike, Adidas si H&M se afla intre brandurile criticate, joi, pe retelele de socializare din China, din cauza comentariilor facute in trecut fata de conditiile de munca din Xinjiang, in cadrul conflictului diplomatic dintre China si Occident, transmite Reuters.

- Nike, Adidas si H&M se afla intre brandurile criticate, joi, pe retelele de socializare din China, din cauza comentariilor facute in trecut fata de conditiile de munca din Xinjiang, in cadrul conflictului diplomatic dintre China si Occident, transmite Reuters. Atacurile din mediul online…

- Atacurile din mediul online au avut loc in urma unui apel al guvernului chinez de a opri bandurile straine sa mai murdareasca reputatia Chinei, in timp ce utilizatorii de internet au gasit declaratii facute in trecut referitoare la Xinjiang. Presa de stat chineza a criticat miercuri H&M, in legatura…

- Marea Britanie va solicita luni ca Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) sa i se acorde acces "urgent si neingradit" in Regiunea uigura autonoma Xinjiang din China pentru a face o ancheta in legatura cu informatiile privind comiterea de abuzuri de catre autoritati, transmite Reuters. Ministrul britanic…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, a declarat vineri ca Statele Unite trebuie sa fie pregatite sa impuna costuri Chinei pentru actiunile impotriva musulmanilor uiguri din Xinjiang, inasprirea legislatiei din Hong Kong si amenintarile la adresa…

- Noul secretar american al Comerțului, audiat marți în Senat în vederea confirmarii, și-a anunțat intenția pentru o politica ferma și chiar "agresiva" fața de China, scrie AFP.Gina Raimondo, prima femeie guvernator în Rhode Island, a declarat ca Beijingul are "evident…

- Departamentul de Stat al SUA a cerut sambata Chinei sa nu mai exercite presiuni asupra Taiwanului, dupa ce ministerul apararii de la Taipei a anuntat ca mai multe aeronave chineze au patruns in cursul aceleiasi zile in partea sud-vestica a zonei sale de identificare a apararii aeriene, informeaza Reuters.…