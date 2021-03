Stiri pe aceeasi tema

- Biden a declarat joi, la prima sa conferinta de presa de la preluarea mandatului de presedinte, ca in curand va invita „o alianta de democratii” pentru a discuta despre viitor. „Luna aceasta, si aparent am atras atentia Chinei, dar nu de asta am facut-o, m-am intalnit cu aliatii nostri si am discutat…

- ​Facebook a anunțat ca a eliminat aproximativ 100 de conturi ce au fost create de hackeri sprijiniți de autoritațile chineze care voiau sa spioneze membri ai minoritații uigure din afara Chinei. Hackerii au țintit conturile a 500 de uiguri din țari precum Turcia, SUA, Australia și Canada și pentru asta…

- Ministerul de Externe al Chinei l-a convocat pe seful delegatiei Uniunii Europene la Beijing în semn de protest dupa ce blocul a impus sanctiuni împotriva unor oficiali chinezi pentru tratamentul aplicat musulmanilor de etnie uigura, relateaza marti DPA, citata de Agerpres. Nicolas…

- Presedintele rus Vladimir Putin a stiut si probabil a coordonat un efort al Rusiei de manipulare a campaniei prezidentiale americane din 2020, în favoarea fostului presedinte Donald Trump, cu acuzatii ”înselatoare sau lipsite de fundament” împotriva contracandidatului acestuia,…

- Statele Unite sunt extrem de nepregatite pentru era inteligentei artificiale, potrivit unui grup de experti condus de fostul director general al Google, Eric Schmidt, transmite CNBC, informeaza NEWS.RO. Comisia pentru Securitate Nationala in domeniul ingteligentei artificiale (AI) a avertizat…

- Joe Biden a avertizat ca rivalitatea dintre Statele Unite și China va lua forma unei "competiții extreme", precizând însa ca vrea sa evite un "conflict" între primele doua puteri mondiale, într-un interviu difuzat duminica și citat de AFP.Președintele…

- Administratia de la Beijing a avertizat, marti, Washingtonul sa nu depaseasca „liniile rosii”, în contextul în care noul secretar de Stat american, Antony Blinken, a declarat ca „cea mai semnificativa provocare” la adresa Statelor Unite este China.„Nu…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promulgat legea care permite lansarea procesului de vaccinare impotriva coronavirusului pe teritoriul Ucrainei, documentul fiind adoptat in cursul zilei de vineri de Parlamentul de la Kiev. Noua lege face posibila autorizarea in regim de urgenta a vaccinurilor…