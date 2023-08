Stiri pe aceeasi tema

- Situație tot mai tensionata in Africa - Nigeria a sistat furnizarea electricitatii catre Niger. Negocieri inaintea razbunarii impotriva pucistilorNigeria a sistat furnizarea de electricitate catre Niger, in urma sanctiunilor decise de statele vest-africane impotriva acestei tari dupa lovitura de…

- Nigeria a sistat furnizarea de electricitate catre Niger, in urma sanctiunilor decise de statele vest-africane impotriva acestei tari dupa lovitura de stat desfasurata saptamana trecuta.

- Orice interventie militara occidentala in Niger trebuie evitata, a declarat miercuri pentru postul public de televiziune italian RAI ministrul italian de Externe, Antonio Tajani. „Trebuie sa ne preocupam ca democratia sa prevaleze in Niger… trebuie sa excludem orice initiativa militara occidentala deoarece…

- O interventie militara in Niger pentru a-l restabili pe presedintele ales Mohamed Bazoum, rasturnat de un puci, ar fi considerata ca „o declaratie de razboi impotriva Burkina Faso si Mali”, au indicat luni intr-un comunicat comun guvernele de la Ouagadougou si Bamako, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Burkina Faso si Mali au emis o declaratie comuna in care au afirmat ca vor considera declaratie de razboi impotriva lor orice fel de interventie militara in Niger, anunța Rador.Cele doua tari, care au conducere militara, au precizat ca, intr-un astfel de scenariu, vor actiona in apararea vecinului…

- Reacții dure ale comunitații africane și occidentale Comitetul național pentru salvarea patriei (CNSP), instituit de autorii puciului militar in locul tuturor autoritaților legale ale Nigerului, acuza Franța ca pregatește o intervenție militara contra palatului prezidențial unde este blocat președintele…

- Liderii din Comunitatea Economica a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS), reuniti duminica in Nigeria, le-au cerut militarilor care au preluat puterea in Niger sa restabileasca ordinea constitutionala in termen de o saptamana. Conducatorii africani participanti la intrunirea de la Abuja nu au exclus…

