Nigeria |Peste 60 de persoane, majoritatea femei, au fost răpite în statul Zamfara Cel puțin 60 de persoane dintr-o comunitate izolata din nord-vestul statului nigerian Zamfara au fost rapite de barbați inarmați. Persoanele rapite erau in mare parte femei care sarbatoreau ziua de naștere a Profetului Mahomed, au declarat localnicii, acesta fiind cel mai recent val de rapiri comise in stat, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecand dupa previziunile Comisiei Europene, Germania, cea mai importanta "locomotiva" a UE, va aluneca anul urmator in recesiune. Dupa cum comunica Business Insider, cea mai mare economie a Europei nu numai ca va fi in urma tuturor, ci va trage dupa ea și economia intregii UE, informeaza Nezavisimaya…

- A inceput etapa de inscriere, in programul "Rabla pentru Electrocasnice", pentru cei care vor sa-si schimbe aparatura, cu ajutor financiar din partea statului. Persoanele interesate au la dispozitie cinci zile pentru a-si putea crea contul de utilizator, in aplicatia: electrocasnice.afm.ro, informeaza…

- O noua sesiune a Programului "Rabla pentru electrocasnice" incepe pe 21 noiembrie, anunța Administrația Fondului pentru Mediu. Persoanele fizice vor avea la dispoziție cinci cinci zile pentru a se inscrie, prin crearea contului de utilizator in aplicația informatica, anunța Rador. Fii la…

- Problemele aparute dupa intrarea in vigoare a ordonantei care plafoneaza pretul lemnelor de foc vor fi corectate saptamana viitoare, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Comandantul Forțelor Unite din cadrul armatei ucrainene, Serhi Naev, a precizat ca in Fortele Armate ale Ucrainei sunt peste 40.000 de femei, anunța Slovo I Dilo, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul britanic pentru relatii interguvernamentale Nadhim Zahawi a declarat ca este "extrem de improbabil" ca Marea Britanie sa aiba, in aceasta iarna, pene de curent planificate, scsrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cel puțin doi protestatari au murit in timpul protestelor din Iran izbucnite in urma decesului unei femei, survenit in custodia Poliției pentru moralitate, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei a raportat, marti, ca trupele ucrainene au lichidat 350 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 53.300, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…