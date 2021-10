Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat duminica la un post tv ca isi doreste inca un mandat, dar nu este preocupat de alegerile din 2024, ci de rezolvarea acelor probleme cu care bucurestenii ...

- Primarul municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, afirma ca administratia locala a facut economii de jumatate de miliard de lei la capitolul „bunuri si servicii”, dupa ce a renuntat la organizarea de targuri si concerte.

- Este extrem de puțin probabil ca finanțarea pentru spitalul metropolitan București, al carui studiu de fezabilitate expira la finele acestui an, sa fie asigurata, a declarat vineri primarul general Nicușor Dan. „Mi-aș dori sa avem un miliard de euro ca sa il facem, dar mi se pare extrem de puțin probabil”,…

- Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, lanseaza un atac la adresa lui Nicușor Dan, caruia ii reproșeaza ca „și-a facut un scop din a bloca totul” și nu a inceput niciun proiect nou in ultimul an. „Ghinion pe capul bucureștenilor sa fie conduși de un primar PNL-USR-Plus care și-a facut…

- Realizarile primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, sunt "zero", la aproape un an de mandat, sustine senatorul PSD Gabriela Firea. "Mai are Capitala primar general? Se mai ocupa cineva si de problemele bucurestenilor? Au mintit, manipulat, au luat votul si acum intorc spatele oamenilor! La aproape…