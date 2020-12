Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca va verifica sute de autorizatii emise de Directia de Urbanism din cadrul Primariei, in contextul in care politistii Capitalei au efectuat, miercuri, perchezitii intr-un dosar de executare fara autorizatie de construire a unor imobile de locuinte. „Nu pot sa spun decat ca ma bucur ca lucrul acesta se intampla. Inca din anul 2006, eu sunt printre cei care spun in spatiul public ca exista o mafie imobiliara in orasele din Romania si in Bucuresti si ca, din pacate, nu exista nicio persoana condamnata. Dar, pentru moment, eu nu pot sa acuz aceste…