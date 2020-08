Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Nicusor Dan, candidat la Primaria Municipiului Bucuresti sustinut de PNL si USR PLUS, a afirmat, luni, ca in campania electorala va exista din nou "o lupta intre comunism si anti-comunism", desi au trecut 30 de ani de la Revolutie. Declaratiile au fost facute cu ocazia lansarii sediului sau…

- Nicusor Dan a declarat ca a fost ales Magazinul Bucuresti ca loc unde sa anunte inaugurarea sediului de campanie, pentru ca este simbol pentru ceea ce isi propune sa faca pentru Capitala. El a adaugat ca trebuie reconstruit „acest oras care a fost distrus in perioada comunista si postcomunista, pentru…

- Vergil Chițac, candidatul PNL la Primaria Constabța, afirma ca Radu Mazare, fostul primar al municipiului, le-a ordonat apropiaților sa porneasca o campanie de denigrare impotriva sa.„Mazare intra in joc. Din surse foarte serioase, acest personaj sinistru a transmis un mesaj camarilei sale:…

- Fostul ministru al Muncii si-a lansat oficial candidatura la Primaria Craiovei in luna martie a acestui an, printr-o postare pe pagina sa de Facebook. Vasilescu a renuntat la postul de deputat din Parlamentul Romaniei pentru a-si desfasura activitatea in calitatea de primar. „Biroul…

- Pe 9 iulie s-a desfașurat al 23-lea termen al procesului in care primarul municipiului Campina, Horia Tiseanu, este acuzat de fapte de corupție. Deși procesul se apropie la aceasta prima instanța de final, s-a reușit o noua amanare, pe portalul oficial al instanțelor din Romania fiind afișat la motivul…

- "Acum oamenii trebuie sa faca ceva, sa presteze ceva. Sunt in campanie electorala, ce o sa spuna? Sa spuna despre scandalurile de corupție in legatura cu achiziția de maști, echipamente de protecție pentru coronavirus? Ce o sa spuna, ca au o problema in ceea ce privește programele de agricultura…

- Muzica este folosita in campanile electorale ca sa aduca voturi. Maneliști precum Adrian Minune, Florin Salam sau Guța au promovat partide sau candidati. A venit acum și randul unei consiliere de la sectorul 6 sa atraga voturi printr-o oda adusa primarului Gabriel Mutu.