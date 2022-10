Stiri pe aceeasi tema

- „Nu vor fi achiziționate/ inchiriate noi echipamente de iluminat festiv, ci sunt verificate și pregatite de instalare echipamentele deținute deja de Compania Municipala de Iluminat București. Așadar, montate de PMB pentru iarna 2022-2023, vom avea aproximativ 2.900 de decorațiuni, iar costurile asociate…

- Primaria Capitalei anunta ca "Festivalul berii - 2022", programat a se desfasura in Piata Constitutiei, in perioada 21 - 29 octombrie 2022, a fost anulat de organizatori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- S-a anunțat cand se deschide Targul de Craciun din București 2022. Anunțul facut de primarul Capitalei arata ca acesta se va ține in Piața Constituției. Așadar, cand se va deschide targul de Craciun 2022, vedeți in randurile de mai jos. Unde se organizeaza Targul de Craciun in acest an și cand se va…

- Primaria generala a Capitalei a anuntat, joi, ca Targul de Craciun va avea loc in Piata Constitutiei, in perioada 30 noiembrie – 26 decembrie a.c. , iar primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, invita operatorii privati interesati sa se inscrie. Cererile pot fi depuse pana in 24 noiembrie. ”In premiera,…

- RESITA – Zilele trecute, primarul Resitei, Nelu Popa, a lamurit mai multe chestiuni vizavi de lucrarile la tramvai care se deruleaza in municipiu. Popa a raspuns si la doua intrebari adresate de Jurnal de Caras-Severin, intrebari trimise la redactie tot de catre resiteni! Asadar, avand in vedere ca…

- ”UMB vrea tot caimacul. Dupa ce a semnat in 06.09.2022 contractele pe loturile 1 si 4 iar luni (19.09.2022) a fost declarat castigator pe celelalte doua sectoare din AutostradaA7 Buzau-Focsani, ieri (21.09.2022) a depus oferte la toate cele trei loturi de pe Bacau-Pascani si azi a ofertat complet si…

- Administratia locala nu este multumita de modul in care strazile sunt plombate. Lucrarile au inceput in urma cu cateva saptamani, iar nemultumirile au aparut la cateva zile. Reprezentantii administratiei locale au crezut ca este vorba, in prima faza, de cateva scapari ale muncitorilor, insa, dupa ce…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, prim-vicepresedinte PSD, Gabriela Firea a declarat miercuri ca isi doreste sa candideze la alegerile din 2024 de la Primaria Capitalei, pentru continuarea proiectelor incepute, care acum “majoritatea sunt inghetate”. Pe de alta parte, Firea a transmis…