Nicusor Dan a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca se pregateste o iarna grea pentru bucuresteni in legatura cu serviciul de incalzire si caldura pentru ca PSD sa dea vina pe noua administratie ca nu este in stare sa rezolve problemele Capitalei. “In mod deliberat se pregateste o iarna grea pentru bucuresteni in ceea ce priveste serviciul de incalzire si de caldura tocmai pentru ca in stilul bine cunoscut PSD-ul sa dea vina pe noua adminsitratie ca nu e in stare sa rezolve problemele orasului. (…) Bucurestiul va avea trei mari probleme in zilele imediat urmatoare: criza medicala, criza…