- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a discutat vineri cu reprezentantii Ministerului Transporturilor despre extinderea magistralei de metrou M4 si despre trenul metropolitan, proiect al carui studiu de prefezabilitate se apropie de final. La discutii au participat si specialisti in…

- „Sunteti doar la un telefon distanta pentru a stabili o intalnire. Discutia va fi nu numai despre contabilitate si bugetul anului viitor, ci mai ales despre modul in care finantarea se transforma in servicii publice concrete si de calitate pentru bucuresteni. Multumesc! P.S.: As fi preferat sa ma sunati,…

- Adrian Câciu i-a replicat primarului general al Capitalei Nicusor Dan care a precizat ca ar dori o întâlnire cu ministrul de Finante pentru a prezentat situatia financiara a PMB, ca ar fi preferat sa fie sunat direct de edil si nu ca acesta sa opteze sa îsi faca marketing, scrie…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, pledeaza pentru o buna colaborare intre Primaria Municipiului Bucuresti si noul Guvern, pentru ca, spune el, toti trebuie sa lucreze impreuna pentru interesul bucurestenilor. “Dupa intalnirea de sambata cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca, imi doresc sa…

