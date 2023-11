Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, marti, ca la alegerile locale de anul viitor intentioneaza sa isi pastreze independenta si sa solicite sprijinul partidelor de dreapta, astfel incat sa nu castige PSD in București, transmite Agerpres.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, sambata, ca a fost finalizat montajul si realizata proba de presiune pentru un tronson de 1,4 km de conducte de termoficare pe Magistrala I Vest, conform news.ro.”A fost finalizat montajul si realizata proba de presiune pentru un tronson de 1,4…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat marti ca rata de nelegalitate in autorizatiile de construire, in Bucuresti, este de 50%, conform Agerpres."Am sesizat inca din 2008, rata de nelegalitate in autorizatiile de construire, in Bucuresti, e 50%. Am solicitat Inspectoratului de Stat…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a transmis un mesaj locuitorilor din București duminica, promițand ca iarna acesta va fi mai confortabila decat in anii precedenți in ceea ce privește furnizarea agentului termic. Acest lucru se datoreaza finalizarii lucrarilor la 50 de kilometri de conducta…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a precizat ca Bucurestiul are „restante mari" in ce priveste liniile unice dedicate transportului public, dar ca pe cei 50 de kilometri de linie de tramvai care vor fi modernizati vor circula si autobuzele.

- Nicușor Dan a vorbit despre investițiile facute in tramvaie și in liniile de tramvai din București. Primarul general al Capitalei promite ca vom avea peste un an și jumatate inca 30 de km de rețea și ca toate tramvaiele vor fi modernizate in doi ani. „Din ’89 pana acum, Bucureștiul a avut 17 tramvaie…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a inaugurat circulația pe Pasajul Ghica. Acesta este prevazut cu 4 benzi dispuse pe doua sensuri de mers și o banda de incadrare, dar și parcari la baza podului. Valoarea lucrarilor de proiectare și execuție se ridica la 110.000.000."Sunt bucuros…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri ca autoritatea locala si firma de avocatura contractata sunt "foarte aproape" de o concluzie, in urma analizei juridice privind retrocedarea celor 11 hectare din Parcul IOR, informeaza AGERPRES.Precizarile au fost facute dupa ce mai…