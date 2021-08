Stiri pe aceeasi tema

- Campania de strangere de semnaturi pentru organizarea referendumului de demitere a primarului general Nicușor Dan va continua joi, incepand cu ora 10.00, pe trotuarul din fața Parcului Cișmigiu, vis-a-vis de Primaria Generala a Capitalei. „Continuam, cu aceeași determinare, din dorința de…

- Bucureștenii sunt așteptați sa semneze pentru inițierea referendumului pentru demiterea primarului general al Capitalei, demers inițiat de Partidul Puterii Umaniste (social-liberal). Intr-un comunicat de presa, umaniștii anunța ca pana acum s-au strans 21.000 de semnaturi și fac un apel catre…

- Nu doar 10 august ramane o data simbolica in calendarul protestelor de strada, ci si 14 august vine puternic din urma, riscand sa-l intreaca prin semnificatie. 10 august 2018. O mare de oameni se aduna in jurul guvernului scandand “PSD, Ciuma rosie”, “Jos Dragnea”, afisand o serie de pancarte, care…

- "Specialiștii aduși de NIMICușor Dan sa construiasca Noul București pica pe capete examenele pentru ocuparea funcțiilor publice! Consilierii personali ai primarului general sunt disperați dupa putere, dar nu reușesc sa obțina note de trecere la examene pentru ocuparea funcțiilor publice. Cel mai recent…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, referitor la declansarea starii de alerta in Sectorul 1, ca s-a "consumat foarte mult timp in discutiile pentru a stabiliza problema" in ceea ce priveste atribuiile pe care le are in privinta deseurilor. El a explicat ca atributiile sunt impartite,…

- Nicusor Dan a afirmat, miercuri, ca in sectoarele 2 si 3 nu este apa calda deoarece un CET este in revizie, potrivit Agerpres. "Bucurestiul are patru CET-uri. CET-ul care este in revizie este cel mai mare. Ele trebuie sa-si faca revizia anuala pentru a evita accidentele din perioada in care sunt…

- Problemele care persista in Capitala, șobolanii, parcurile pline de capușe , lipsa apei calde in unele sectoare și gropile din asflat, ar putea genera un referendum prin care sa se ceara demiterea primarului general Nicușor Dan. Partidul Puterii Umaniste – Social Liberal (PPU-SL) strange semnaturi in…

- Problemele grave cu care se confrunta Bucureștiul și bucureștenii i-au determinat pe liderii PPU (social-liberal) sa reacționeze. Astfel, umanistii au decis sa initieze un referendum pentru demiterea primarului general.