- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta deschiderea unui nou santier pentru modernizarea sistemului de termoficare din Bucuresti, al unsprezecelea, urmand sa fie inlocuita o conducta veche de 50 de ani cu o lungime de 5,12 km, care deserveste soseaua Stefan cel Mare si strazile adiacente.

- Nicușor Dan a implinit 54 de ani și nu are nici o locuința personala. Primarul Capitalei, care iși dorește un nou mandat, locuiește cu soția și cei doi copii ai sai intr-un apartament generos, cu trei camere, dintr-o casa istorica, in sectorul 5. Edilul Bucureștiului a preferat intotdeauna sa stea cu…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca 2128 de aparate de iluminat stradal LED si 713 aparate de iluminat pietonal au fost montate de echipele Companiei de Iluminat din luna decembrie pana acum, potrivit news.ro.”2128 de aparate de iluminat stradal LED si 713 aparate de iluminat pietonal au fost…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a reacționat, joi, intr-o conferinta de presa, cu un mesaj catre electoratul de dreapta, dupa decizia PNL de a nu-l sustine pentru un nou mandat la Primaria Capitalei.„In primul rand, eu am un mare respect fata de simpatizantii PNL. Sunt oameni care m-au votat, carora…

- A inceput sa fie montataa sina de tramvai si rosturile de dilatatie pe Podul Grant, a anuntat marti, 30 ianuarie, primarul Capitalei, Nicusor Dan."A inceput montarea sinei de tramvai si a rosturilor de dilatatie pe Podul Grant", a scris Nicusor Dan, pe Facebook.Primarul Capitalei a adaugat ca este optimist…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat duminica, 21 ianuarie, ca se vor purta discuții cu organizatorul și se va lua decizia fie a restrangerii suprafeței protestului din Piața Constituției, fie a anularii definitive pentru zilele de luni și marți, ținand cont de interesul aproape inexistent, pentru…

- Ana Maria (www.b1tv.ro) Primarul Capitalei a anunțat ca a aprobat organizarea unui protest in București de catre transportatori și fermieri. Acesta va avea loc in parcarea din Piața Constituției, in zilele de 21, 22 și 23 ianuarie. Cate persoane vor putea participa la protestul din Piața Constituției?…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a transmis marți, 16 ianuarie, ca nu a acceptat cererea protestarilor „pentru ca nu este rezonabila” și ar fi dus la blocarea transportului in București.„Aceștia au solicitat explicit ocuparea integrala de vineri pana luni a Pieței Victoriei și a strazilor adiacente,…