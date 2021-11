Stiri pe aceeasi tema

- Nici acum nu s-a vaccinat și nici nu spune exact cand o va face. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca se va vaccina dupa ce „un numar de teste” pentru care nu a avut timp deocamdata. „Ma voi vaccina dupa ce voi face un numar de teste pe care nu am apucat inca se la fac, pentru ca…

- Primarul general al Capitalei și premierul s-au intalnit, joi, la sediul PNL, deși intrevederea urma sa aiba loc la Palatul Victoria. Nicușor Dan afirma ca nu are certificat verde „in momentul asta”, dar ...

- Facturile pentru incalzire ale bucureștenilor nu se vor tripla la iarna, anunța Nicușor Dan, primarul general al Capitalei. Edilul șef spune ca Primaria vrea sa cumpere ELCEN. Declarațiile au fost facute la finalul intalnirii cu premierul interimar Florin Cițu. Intalnirea a avut loc joi, iar primarul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat joi, 4 noiembrie, dupa intalnirea cu premierul interimar Florin Citu, ca solutia cea mai echitabila este ca Guvernul sa intervina astfel incat acel pret fixat de ANRE, de productie al gigacaloriei, sa coboare, informeaza Agerpres . „Pana la 1 noiembrie…

- Intalnirea dintre Nicusor Dan si Florin Citu, privind stabilirea unor masuri pentru ajutorul pentru incalzire pentru bucureșteni, a fost mutata la sediul PNL pentru ca primarul nu are certificat verde si nu a putut intra in Palatul Victoria. Numai ca premierul interimar l-a lasat pe primarul general…

- Intrevederea pe care se aflase ca premierul interimar ar fi urmat sa o aiba, joi la pranz, la Palatul Victoria cu primarul Capitalei s-a mutat in ultim moment la sediul PNL-ului. Astfel ca edilul Bucureștilor a facut cale-ntoarsa, cand a ajuns la Guvern, in Piața Victoriei, și s-a indreptat catre cladirea…

- Intalnirea dintre primarul Capitalei și premierul interimar nu a mai avut loc la Palatul Victoria, din cauza ca Nicușor Dan nu era vaccinat. Intalnirea dintre cei doi s-a mutat la sediul PNL, acolo unde, conform declarațiilor facute la ieșire de edil, acesta a primit asigurari ca guvernul va subvenționa…

- Primarul general al Capitalei și premierul interimar au avut o intalnire, joi, pentru a discuta despre problema termoficarii din București. Intalnirea a fost anunțata de guvern cu o zi in urma, iar in programul premierului interimar Florin Cițu inalnirea urma sa aiba loc la Palatul Victoria. In cele…