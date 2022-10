Stiri pe aceeasi tema

„Se fac probe de presiune pe un tronson de 800 m de conducta magistrala de termoficare modernizata pe Bd. Iancu de Hunedoara, intre strada Brazilia și Pasajul Victoria.Dupa finalizarea probelor, conducta noua, preizolata și dotata cu senzori de detecție a avariilor va fi data in funcțiune și exploatare.Lucrarile…

Europarlamentarul Rareș Bogdan pune punctul pe „i"! Acesta a transmis, in cadrul unei dezbateri in Parlamentul European, ca Romania trebuie tratata la fal ca restul țarilor membre UE. „De 11 ani, 2 țari europene pe care romanii le trateaza cu respect ii umilesc sistematic, blocand aderarea la Schengen.…

"Din cele 19 imobile, 16 sunt cladiri rezidențiale multifamiliale, iar 3 sunt cladiri monument istoric, cu mare valoare arhitecturala și culturala: Casa Suțu - Lahovary, Teatrul Municipal L.S. Bulandra, (din bd. Schitu Magureanu) și Centrul Cultural Lumina, de pe bd. Regina Elisabeta. De asemenea, AMCCRS…

Pasajul Unirii din București s-a redeschis de doar cateva zile, dar in aceasta dimineața este inchis din cauza unui accident. Din primele informații, un TIR a lovit un tablier din partea de sus a pasajului, asta pentru ca acesta se afla prea jos, la inalțimea de 3,5 metri, in timp ce TIR-ul are 4 metri…

Incepand de luni, 15 august, intra in vigoare noul regulament privind parcarile din Capitala. Conform anunțurilor facute de Primaria Municipiului București și de primariile de sector, parcarile gratuite vor disparea din Capitala.

O tanara de 22 de ani a fost prinsa sub un tramvai, marti, pe strada Mihail Sebastian, intersectia cu Calea Ferentari, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei, potrivit agerpres.

Cariera in PDL, scandalurile de corupție nu puține de care se leaga numele sau și „relația" cu DNA, unde a tot facut vizite de-a lungul timpului... „greaua moștenire" a fostului primar de la Sectorul 5 din Capitala, Daniel Florea, atarna greu in PSD, spun surse din partid potrivit carora nu a fost…