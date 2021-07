Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Nicusor Dan a afirmat ca a avut o colaborare buna cu liderul PNL Bucuresti Violeta Alexandru, care candideaza pentru un nou mandat la sefia filialei, aceasta fiind o profesionista in administratie. „In toate deciziile pe care le luam am observat maturitate, tact si este nevoie de…

- Mircea Teca, directorul Colegiului „Gheorghe Sincai” din Bucuresti, a declarat miercuri pentru News.ro ca notificarea primita de la Primaria Sectorului 4, privind eliberarea cladirii in vederea renovarii, este „o incercare de intimidare” si „de sabotare a procesului de inscriere” in noul an scolar.…

- Primarul general Nicusor Dan ii indeamna, sambata, pe cetatenii moldoveni din Bucuresti sa voteze la alegerile parlamentare din Republica Moldova si sa aleaga orientarea pro-europeana a tarii. ”Cu ocazia alegerilor parlamentare, Republica Moldova are sansa de a face un pas important spre Europa”,…

- Primarul orasului Buzias, Sorin Munteanu, a cerut demisia secretarului general al PNL Timis, Danut Groza, dupa esecul alegerilor din PNL Timisoara. Acestea s-au trasformat intr-un mare circ si chiar organizatorii au cerut anularea lor. Fiindca sunt la putere, cei din PNL Timis au incalcat grosolan normele…

- Incepe procedura de selecție pentru funcția de director general al Companiei Municipale Termoenergetica, a anuntat primarul Capitalei, Nicusor Dan , explicand: “Va fi o competiție pe bune, in urma careia va fi desemnat cel mai pregatit candidat. E nevoie de experiența și seriozitate la Termoenergetica,…

- Nicușor Dan s-a intalnit miercuri cu Virgil Popescu, ministrul Energiei, pentru a discuta despre situația sistemului de termoficare din București. Primarul general spune ca a reafirmat intenția Primariei Capitalei de a cumpara ELCEN, pentru „a avea un sistem de producție și distribuție a energiei termice…

- Intrebat despre discutia la care au participat Nicusor Dan, Horia Tomescu si Vlad Voiculescu, Dan Barna a explicat ca acesta a fost una fireasca, pentru a debloca, la acel moment, bugetul Capitalei. ”Vlad Voiculescu, alaturi de Claudiu Nasui sunt copresedintii filialei USR PLUS Bucuresti, cea mai…