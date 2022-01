Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan a postat, joi, un mesaj pe Facebook, dupa adoptarea bugetului, in care afirma ca vestile pentru Capitala nu sunt deloc bune. ”In ciuda tuturor demersurilor pe care le-am facut in ultimele doua luni, Bucurestiul a ramas cu acelasi buget din 2021 – 10 miliarde de lei, dintre care 4 miliarde…

- „Sunteti doar la un telefon distanta pentru a stabili o intalnire. Discutia va fi nu numai despre contabilitate si bugetul anului viitor, ci mai ales despre modul in care finantarea se transforma in servicii publice concrete si de calitate pentru bucuresteni. Multumesc! P.S.: As fi preferat sa ma sunati,…

- "Dupa intalnirea de sambata cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca, imi doresc sa am in perioada urmatoare si o intalnire cu domnul ministru al Finantelor, Adrian Caciu. Ii voi prezenta domnului Caciu chestiunile financiare care privesc Primaria Capitalei, ca sa aiba informatiile direct de la sursa.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, pledeaza pentru o buna colaborare intre Primaria Municipiului Bucuresti si noul Guvern, pentru ca, spune el, toti trebuie sa lucreze impreuna pentru interesul bucurestenilor. “Dupa intalnirea de sambata cu domnul prim-ministru Nicolae Ciuca, imi doresc sa…

- Bucurie cu porția: Accesul la Targurile de Craciun, condiționat de certificatul verde Bucurie cu porția: Accesul la Targurile de Craciun, condiționat de certificatul verde In acest an, Targul de Craciun din Piața Mare din Sibiu va avea loc in perioada 26 noiembrie – 2 ianuarie, iar pentru acces, oamenii…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat joi seara ca vor fi folosite decorațiunile pe care le are deja Municipalitatea și ”ne vom limita la ornamente pentru zona centrala a orașului”. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi seara, intr-un mesaj pe pagina sa oficiala…

- „Primaria Capitalei deruleaza in aceasta perioada mai multe actiuni de sprijinire a persoanelor vulnerabile.Persoanele fara adapost vor primi kituri de protectie impotriva COVID-19, constand in masti si dezinfectanti.Totodata, aceste persoane vor avea acces la programele 'Supa comunitara' si 'Dusurile…