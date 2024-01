Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat duminica, 21 ianuarie, ca se vor purta discuții cu organizatorul și se va lua decizia fie a restrangerii suprafeței protestului din Piața Constituției, fie a anularii definitive pentru zilele de luni și marți, ținand cont de interesul aproape inexistent, pentru…

- Protestul autorizat de Primaria Capitalei pentru trei zile in Piața Constituției din București trebuie sa inceapa astazi, de la ora 09.30, insa autoritațile nu se așteapta la o participare masiva din partea fermierilor și transportatorilor.

- Prefectul Capitalei, Rareș Hopinca, a declarat sambata, 20 ianuarie, la Digi24, ca pana la ora 16.00, termenul limita fixat de autoritați, un singur cap tractor cu remorca a cerut sa fie autorizat pentru protestul fermierilor și transportatorilor de duminica, 21 ianuarie, din Piața Constituției.„Astazi…

- Protestul fermierilor si transportatorilor, aprobat pentru ziua de duminica, va avea loc in intervalul 09.30 – 22.00, anunta Primaria Capitalei, care a precizat si traseele pe care se vor deplasa vehiculele pana in Piata Constitutiei, informeaza news.ro.

- Anca Alexandrescu a intervenit in direct la Realitatea PLUS și a explicat faptul ca protestul care va avea loc in Capitala este menit sa atraga fermierii și transportatorii intr-o capcana: Primul protest aprobat de Nicușor Dan: 5.000 de oameni și 100 de tractoare, in Piața Constituției "Vreau sa evitam…

- Ana Maria (www.b1tv.ro) Primarul Capitalei a anunțat ca a aprobat organizarea unui protest in București de catre transportatori și fermieri. Acesta va avea loc in parcarea din Piața Constituției, in zilele de 21, 22 și 23 ianuarie. Cate persoane vor putea participa la protestul din Piața Constituției?…

- Primarul municipiului Bucuresti, Nicusor Dan a afirmat printr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca a a aprobat un protest pentru 5000 de persoane, 100 de tractoare si 100 de capete tractor de tir.Edilul a mentionat ca protestul nu va afecta traficul din Bucuresti."Acesta va avea loc duminica,…

- Primarul Capitalei a declarat marti, 24 octombrie, ca suma bugetata in acest an pentru Targul de Craciun și luminițe se ridica la aproximativ 12,5 milioane de lei, adica 2,5 milioane de euro.Nicusor Dan a fost intrebat de jurnaliști ce poate spune despre luminitele de Craciun, in conditiile in care…