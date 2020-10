Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca este de acord ca scolile din Capitala sa ramana inchise si sa functioneze online pana cand rata de incidenta a noilor cazuri de COVID-19 va ajunge sub nivelul de 3.

- Primarul ales al Capitalei, NIcusor Dan, afirma ca toti bucurestenii vor avea apa calda si caldura in aceasta ierna, dar afirma ca vor exista ”cateva sute de avarii”, iar ceea ce poate promite este ca acestea vor di reparate transparent, in cel mai scurt timp posibil, anunța news.ro.Nicusor…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntar, joi, ca preluarea mandatului de primar va mai intarzia cel putin o saptamana, dupa ce au fost facute 52 de apeluri la validarea mandatului sau. ”Se cere nici mai mult nici mai putin decat reluarea alegerilor locale in Bucuresti”, anunta Nicusor Dan,…

- Primarul general ales, Nicusor Dan, a anunțat, miercuri, ca validarea de catre tribunal a mandatului sau a fost contestata prin 52 de cereri de apel, formulate in majoritate de fosti si actuali consilieri PSD, informeaza Agerpres."Bucurestiul are mari probleme de rezolvat, cele mai urgente fiind criza…

- In prag de iarna, situația este dezastruoasa in București, la rețeaua de incalzire: 2000 de tone de apa calda se scurg in pamant pe ora. Zeci de blocuri nu au apa calda de mai multe luni și oamenii se spala la lighean. Avariile se vor ține lanț in perioda urmatoare.

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca va sustine categoriile vulnerabile din Bucuresti, in primul rand prin asigurarea sansei la educatie a copiilor care provin din familii defavorizate din punct de vedere financiar, intrucat aceasta este principala problema pe care au semnalat-o cei…

- Primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat miercuri ca i se pare "comic" ca Gabriela Firea sa vorbeasca despre fraude in Bucuresti, subliniind ca, in contextul in care exista o diferenta mare in privinta numarului de voturi, nu se pune problema renumararii acestora. "Mi se pare comic…

- La finalul acestei luni, pe 27 septembrie, vor avea loc alegerile locale, iar casele de pariuri ofera cote pentru Primaria Municipiului București și pentru cele 6 sectoare ale Capitalei. Primarul in exercițiu, Gabriela Firea, a pregatit o lista de consilieri pe care a introdus mai multe nume din sport,…