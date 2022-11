Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de deschidere a Campionatul Mondial de fotbal este programata diseara, cu o ora și 20 de minute inaintea meciului inaugural al turneului final, Qatar – Ecuador, care se va disputa de la ora 18.00. Artista columbiana Shakira a fost invitata in Qatar, dar a decis sa nu participe la ceremonia…

- Jucatorii și staff-ul echipei naționale a Țarilor de Jos au invitat la antrenament o parte dintre muncitorii imigranți care au lucrat la infrastructura pentru Campionatul Mondial din Qatar. Cu mai puțin de doua zile inainte de debutul Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, unii dintre muncitorii…

- „Mai sunt cateva ore pana la deschiderea Targului de Craciun organizat de Primaria Capitalei prin Arcub, Proedus și Creart, in Piața Constituției, iar pregatirile sunt pe ultima suta de metri.Atracția Targului, roata panoramica uriașa, a fost deja montata, casuțele pentru meșteri, artizani și pentru…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, afirma ca pregatirile pentru deschiderea Targului de Craciun din Piața Constituției, duminica, sunt pe ultima suta de metri. A fost deja montata roata panoramica, iar scena și patinoarul sunt „aproape gata”. Edilul a anunțat și o surpriza pentru iubitorii…

- O halba de jumatate de litru de bere va costa echivalentul a 65 de lei la Cupa Mondiala din Qatar. Distribuitorul oficial de bere al Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2022 din Qatar a declarat, de asemenea, ca fiecare fan va avea voie sa consume maxim patru beri. Pentru a servi un pahar de bere…

- Distribuitorul oficial de bere al Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2022 din Qatar a declarat ca fiecare fan va avea voie sa consume maxim patru beri. Un pahar de bere va fi vandut la un preț incredibil.

- In timpul Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar, de anul acesta, 32 de echipe nationale de fotbal se vor lupta in opt grupe, pe opt stadioane pentru a-si castiga locul in fazele finale si poate in finala.

