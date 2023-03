Desi Puterea a publicat in exclusivitate lista imobilelor incadrate in clasa I si II de risc seismic, Nicusor Dan habar nu are cate imobile din Bucuresti risca sa se prabuseasca la un cutremur. In mandatul useristului nu a fost consolidat niciun imobil. In urma cu o saptamana, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a dovedit inca o data ca habar nu are de ce se petrece in curtea sa, declarand ca Primaria Generala nu are nici o evidenta a cladirilor incadrate in diverse clase de risc seismic care au nevoie de consolidare. Culmea, declaratia venea in contextul in care cotidianul Puterea publicase…