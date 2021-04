Nicușor Dan: Furnizarea deficitară de apă caldă în Sectorul 2 e vina ELCEN Primarul general, Nicusor Dan, a declarat, referitor la furnizarea deficitara a apei calde in Sectorul 2, ca a fost vina ELCEN – „o avarie repetata la CET Sud”. „A fost o avarie la CET Sud. Avem un furnizor, ELCEN, prin cele patru CET-uri si avem un transportator, Termoenergetica. Ei au fost foarte corecti, de cate ori a fost vina Termoenergetica si nu a ELCEN am spus: E vina noastra si nu a ELCEN. De data asta a fost vina ELCEN-ului. A fost o avarie repetata la CET Sud, nu numai ca a fost o avarie, a fost o avarie cu promisiunea de reparare. S-a reparat si s-a rupt din nou, e vorba despre conductele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

