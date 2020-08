Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a precizat in timpul sedintei de joi dimineata a Consiliului General ca problema actuala cu familia Constanda nu este recenta, ci dateaza de 16 ani, din timpul cand primarul general al Capitalei era Traian Basescu. Inainte de sedinta de astazi, Primaria Capitalei a fost evacuata…

- Poliția și SRI a facut joi dimineața verificari la sediul Primariei Capitalei, dupa ce o persoana a sunat la 112 și a anunțat ca este o bomba in cladire. Amenințarea a fost falsa.„A fost inregistrat un apel la 112, prin care o persoana a alertat autoritațile cu privire la plasarea unei bombe in sediul…

- Municipalitatea este executata silit pentru banii pe care trebuie sa-i plateasca lui Constanda in urma deciziei definitive a Instanței Supreme din iunie anul trecut. Omul de afaceri, prin executorul judecatoresc, i-a oferit Primariei Capitalei varianta de a renunța la terenul din Cartierul Francez și…

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a declarat ca majoritatea PSD din Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) s-a manifestat, miercuri, din nou "impotriva" bucurestenilor prin votul acordat fuziunii Termoenergetica - Energetica si

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a declarat, marti, ca Termoenergetica "este o bomba cu ceas a administratiei Firea", compania avand datorii de 100 de milioane de euro si aflandu-se, practic, in insolventa, potrivit Agerpres. "Termoenergetica este o bomba cu ceas…

- Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a declarat marti ca Compania Municipala Termoenergetica are datorii de 100 de milioane de euro, aflandu-se, practic, in insolventa. El spune ca Termoenergetica pierde in fiecare an echivalentul de caldura necesar pentru incalzirea a doua sectoare din București.

- "Termoenergetica este o bomba cu ceas a administratiei PSD-Firea. Dupa ce a falimentat RADET-ul pe care l-a dus la o datorie de 1 miliard de euro, datoria curenta a Termoenergetica este de 100 de milioane de euro si aceasta companie este practic in insolventa", a declarat Nicusor Dan. Candidatul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a susținut marți seara ca si-ar dori sa faca echipa cu Nicusor Dan, in calitate de viceprimar. Astfel, intrebata daca va face echipa cu viceprimarul Aurelian Badulescu in campania electorala, Gabriela Firea a spus ca „as vrea sa fac echipa cu domnul Dan,…