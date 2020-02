Ludovic Orban a anuntat ca a decis sa-l propuna pe Nicusor Dan in calitate de candidat sustinut de PNL la Primaria Capitalei.

"Decizia pe care am luat-o a fost una care tine cont de cunoasterea problemelor Bucurestiului, de interesul pe care l-a manifestat Nicusor Dan pentru a gasi solutii, chiar fiind in afara administratiei Bucurestiului. Ma regasesc in foarte multe dintre solutiile pe care le propune Nicusor Dan", a spus liderul PNL.

Liderul liberal a spus ca este convins ca Nicusor Dan "este cel mai potrivit pentru atingerea celor doua obiective a PNL".

"Primul obiectiv…