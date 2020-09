Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban și Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS la Primaria Capitalei s-au intalnit, joi dimineața, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. Președintele și candidatul dreptei au discutat despre problemele din București și despre rezolvarea acestora.…

- Intrebat in cadrul unui interviu acordat "Adevarul Live" de ce a ales sa lupte pentru betoane, Nicusor Dan a raspuns: "M-am luptat pentru ideea de justitie care e un drept fundamental si pentru ideea de proprietate. Un om avea o proprietate pe care a extins-o, poate legal, poate nelegal, si…

- Candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca Gabriela Firea si cu el au sanse pentru a castiga fotoliul de primar al Bucurestiului, iar in cazul in care el va fi castigatorul ”unii dintre directorii din primarie vor zbura din prima”.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu și-a anunțat joi candidatura la Primaria Capitalei, cosiderandu-se ”singurul liberal” in competiție și singurul candidat ”cu greutate”. El spune ca a discutat și cu PSD, partid de care a fost remorcat in acești ani. La primele analize se constata ca el nu a…