Stiri pe aceeasi tema

- Exproprierile necesare realizarii caii de acces prin strada Biharia in cartierul Henri Coanda din nordul Capitalei sunt blocate sistematic de acțiunile social-democraților din Consiliul General. Grupul PSD a inventat vineri noi pretexte sa paraseasca pentru a doua oara consecutiv ședința in care…

- Primaria Generala a Capitalei nu a incheiat inca un protocol de colaborare cu Garda Naționala de Mediu, spune șefa GNM, comisar Marioara-Artemis Gatej. „Poluarea in București e permanenta”, spune ea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a transmis, miercuri, ca demisia liderului de sindicat de la STB, Vasile Petrariu, din Consiliul General ”e o incercare de a acoperi urmele si implicarea sefei lui, Gabriela Firea, in greva ilegala de la STB”. Edilul a cerut și extinderea cercetarilor. „Demisia…

- Au inceput sa circule autobuzele și tramvaieie in București, este anunțul pe care l-a facut primarul Capitalei, Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. Edilul nu anunța sfarșitul protestelor STB, ci saluta inițiativa unor șoferi și vatmani care au ințeles ca greva este ilegala, este in detrimentul bucureștenilor…

- „Pentru ca circula informații contradictorii, fac precizarile necesare cu privire la prețul gigacaloriei in București.In primul rand, in contextul acțiunilor guvernului, de sprijin pentru termoficare, am transmis, primarii municipiilor din Romania prin Asociația Municipiilor, o scrisoare catre Guvern…

- Planul Integrat pentru Calitatea Aerului (PICA) in Bucuresti urmeaza sa fie realizat de un consortiu de patru firme, printre care Cambridge Environmental Research Consultants. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, marti, intr-o postare pe Facebook, ca, in urma licitatiei publice,…

- Grupul USR PLUS din Consiliul General a inaintat o solicitare primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, referitor la suplimentarea veniturilor municipalitatii prin scoaterea la licitatie a denumirii Arenei Nationale, o practica recunoscuta international, pentru a acoperi o parte cheltuielile arenei…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, susține ca primarul Capitalei, Nicușor Dan, nu a facut solicitare pentru a obține ajutor pentru subvenționarea in domeniul termoficarii. Nu a depus nicio hartie la minister, nu m-a sunat, spune Caciu. Ministrul de Finanțe mai spune ca Nicușor Dan face meciuri…