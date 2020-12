Nicușor Dan anunță un nou sprijin pentru HoReCA: taxă zero „Vom discuta luni, in sedinta Consiliului General, ca taxa de ocupare a domeniului public pentru terase si restaurante sa fie zero in perioada ianuarie – iunie 2021. Este o masura in sprijinul industriei HoReCA, serios afectata de epidemie si al locurilor de munca din domeniu. E important sa sustinem micile afaceri din Capitala”, a anunțat Nicușor Dan pe rețelelele de socializare. Bogații vor sa se bage in fața pentru a se vaccina și sunt dispuși sa dea sume colosale Consiliul General al Capitalei se va intruni in sedinta luni, de la ora 10:00, pe ordinea de zi figurand 34 de proiecte de hotarare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

