Nicuşor Dan anunţă o iarnă grea pentru bucureşteni Nicușor Dan, primarul general ales al Capitalei, susține ca pe bucureșteni ii așteapta o iarna grea, in condițiile in care sistemul de termoficare este „mai prost” decat cel de acum 3-4 ani. „Numarul de avarii e mult mai mare”, a spus acesta. Primarul general ales al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca tot ce va putea face va fi sa se asigure ca intervențiile la avarii vor fi executate rapid. „O sa urmeze o iarna foarte grea, in care sistemul nostru este mult mai prost decat sistemul pe care l-am avut acum 3 sau 4 ani, in sensul ca numarul de avarii e mult mai mare și fiecare bucureștean a vazut… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

