Nicușor Dan anunță înființarea unei noi linii de metrou în București. Va merge de Gara de Nord până la Gara Progresul Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, anunța ca a fost lansat in dezbatere publica Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Linia M4 de Metrou Tronson Gara De Nord – Gara Progresul, Ppropunerile si sugestiile pentru acest proiect pot fi trimise pana la data de 13 februarie. Iata ce noi zone din București vor avea stații de metrou. „Am lansat in dezbatere publica Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Linia M4 de Metrou Tronson Gara De Nord – Gara Progresul. Magistrala va avea urmatoarele statii: Gara de Nord, Stirbei Voda, Bogdan Petriceicu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- „Am lansat in dezbatere publica Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Linia M4 de Metrou Tronson Gara De Nord – Gara Progresul. Magistrala va avea urmatoarele statii: Gara de Nord, Stirbei Voda, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Uranus, George Rozorea, Chirigiu, Filaret, Eroii Revolutiei…

