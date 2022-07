”Extindem semaforizarea inteligenta in Capitala. Am convenit, in cadrul unui grup de lucru format la nivelul PMB, varianta finala a caietului de sarcini prin care vom achizitiona studiul de fezabilitate aferent acestei investitii. Potrivit proiectului, modernizarea si extinderea sistemului de semaforizare inteligenta din Bucuresti se va face in patru etape distincte”, a anuntat, joi, primarul general al Capitalei. Nicusor Dan a precizat ca, in prima etapa, vor fi modernizate si, dupa caz, reconfigurate, 85 de intersectii aferente unui numar de 5 radiale care asigura legatura dintre iesirile…