Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca este posibila o prelungire a autorizatiei, avand in vedere rata scazuta de participare la protest, edilul general a replicat ca "nu se pune problema" si ca, mai degraba, este posibil sa se faca demersuri pentru a scurta perioada aprobata."Intrebarea este: poate reusim o discutie, luni,…

- Nicusor Dan vrea sa puna 'cruce' protestului eșuat din Piata Constitutiei: Edilul il va suna pe organizatorul acțiuniiPrimarul general al Capitalei, Nicusor Dan, precizeaza ca organizatorul protestului din Piata Constitutiei va fi intrebat daca intentioneaza sa renunte la aceasta actiune pentru zilele…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, precizeaza ca organizatorul protestului din Piata Constitutiei va fi intrebat daca intentioneaza sa renunte la aceasta actiune pentru zilele de luni si marti, informeaza Agerpres. Duminica, un singur tractor a fost adus in Piața Constituției, pe remorca unui…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat duminica, 21 ianuarie, ca se vor purta discuții cu organizatorul și se va lua decizia fie a restrangerii suprafeței protestului din Piața Constituției, fie a anularii definitive pentru zilele de luni și marți, ținand cont de interesul aproape inexistent, pentru…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi, 18 ianuarie, ca a aprobat un protest in Piața Constituției, pentru 5.000 de persoane, 100 de tractoare și 100 de capete tractor de tir. Decizia vine la peste o saptamana de la inceputul protestelor transportatorilor și fermierilor, care s-au…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat joi, 18 ianuarie, ca a aprobat organizarea unui protest in Piata Constitutiei, cu participarea a 5.000 de persoane, 100 de tractoare si 100 de capete tractor de tir.Protestul se va desfașura timp de trei zile: duminica, luni si marti."Am aprobat…

- S-a dat unda verde pentru protestul fermierilor și transportatorilor in Capitala, dar nu in orice condiții. ”Am aprobat un protest care nu va afecta traficul din Bucuresti. Acesta va avea loc duminica, luni si marti in parcarea din Piata Constitutiei”, a transmis, joi, primarul general al Capitalei,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca s-a bucurat sa vada numarul mare de vizitatori din Targul de Craciun, deschis joi seara.”Am deschis oficial Targul de Craciun Bucuresti, organizat in Piata Constitutiei.In acelasi timp, au fost aprinse luminile festive in toata Capitala. Copiii…