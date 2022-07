Stiri pe aceeasi tema

- Proiecte privind construirea a doua crese prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) au fost adoptate, marti, de Consiliul Local Sector 6. Consilierii locali au aprobat participarea la PNRR cu doua proiecte – unul privind edificarea unei creste pe bulevardul Iuliu Maniu nr. 11B, iar celalalt…

- Consultanța pentru depunerea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a devenit o adevarata afacere. Potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, 1.900 de localitați au platit pana acum 74 milioane lei pentru servicicii de consultanța in vederea…

- ”Extindem semaforizarea inteligenta in Capitala. Am convenit, in cadrul unui grup de lucru format la nivelul PMB, varianta finala a caietului de sarcini prin care vom achizitiona studiul de fezabilitate aferent acestei investitii. Potrivit proiectului, modernizarea si extinderea sistemului de semaforizare…

- A fost publicat in Monitorul Oficial, Ghidul specific construirii creșelor noi, moderne și prietenoase cu mediul, finanțate de Ministerul Dezvoltarii, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Apelul de proiecte va fi deschis in 30 iunie – anunța ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice…

- Consiliul Județean Brașov anunța ca vrea sa refaca trei drumuri judetene din Tara Fagarasului si zona Zarnesti, și un podul peste paraul Zizin, din Budila. Administratia publica a judetului Brasov a lansat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice doua proceduri de atribuire; care au ca obiectiv…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, considera ca toti cei 438 de kilometri de autostrada asumati prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor fi realizati pana in anul 2026. „A7 (Autostrada Moldovei n.r.) sunt convins ca va fi cap-coada pentru ca se intra rapid…

- In ședința ordinara din 26 mai, consilierii locali au aprobat mai multe proiecte de interes major pentru dezvoltarea orașului. Acestea vor fi depuse de Primaria Municipiului pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Un alt proiect supus aprobarii este cel referitor la…

- Dupa o saptamana de la deschiderea apelurilor de proiecte, peste 50% din fondurile alocate pentru Componenta 10 din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) – Fondul Local au fost accesate de autoritațile locale, ca urmare a depunerii a 2.609 cereri pentru proiecte de dezvoltare a localitaților…