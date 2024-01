Nicușor Dan: Am aprobat protestul fermierilor și transportatorilor Fermierii și transportatorii vor putea sa-și strige nemulțumirile in București. Acest lucru este posibil dupa ce Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei a aprobat protestul. Potrivit edilului, protestul va avea loc in Piața Constituției in zilelele de duminica, luni și marți. La manifestație sunt așteptate aproximativ 5000 de persoane, 100 de tractoare și 100 de capete de tractor de tir. Nicușor Dan vine cu completari și susține ca protestul nu va afecta traficul din București. ”Am aprobat un protest care nu va afecta traficul din București. Acesta va avea loc duminica, luni și marți, in parcarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii si transportatorii au cerut, joi, aviz pentru a protesta in Piata Victoriei, solicitarea fiind facuta pentru 50.000 de persoane si 200 de utilaje. Primarul general al Capitalei, Nicuor Dan, a precizat ca a aprobat solicitarea, dar pentru 5.000 de participanti si 200 de vehicule in Piața Constituției.

- "Timisoara are o responsabilitate profunda pentru cultura de protest si pentru libera exprimare in Romania. De aceea am decis sa avizam un protest al fermierilor in centrul orasului. Acesta va avea loc in parcarea de la Modex. A ramas ca organizatorii sa obtina avizul Politiei Rutiere pentru a ajunge…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca a avizat un protest al fermierilor in centrul orasului Timisoara. Edilul spune ca ramane doar ca protestatarii sa obtina avizul Politiei Romane pentru a putea patrunde cu utilajele in oras.”Timisoara are o responsabilitate profunda pentru…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz , (USR) a anuntat ca a avizat un protest al fermierilor in centrul orasului Timisoara . Edilul spune ca ramane doar ca protestatarii sa obtina avizul Politiei Romane pentru a putea patrunde cu utilajele in oras. ”Timișoara are o responsabilitate profunda…

- "Timisoara are o responsabilitate profunda pentru cultura de protest si pentru libera exprimare in Romania. De aceea am decis sa avizam un protest al fermierilor in centrul orasului. Acesta va avea loc in parcarea de la Modex. A ramas ca organizatorii sa obtina avizul Politiei Rutiere pentru a ajunge…

- Primaria Timișoara a autorizat un protest al fermierilor in centrul Timișoarei. Primarul orașului, Dominic Fritz, a anunțat ca fermierii pot ajunge cu tractoarele pana in parcarea de la Modex, lipita de Piața Victoriei. Protestul este aprobat in perioada 18-24 ianuarie 2024.

- Ocolita pana acum de prezența in oraș a protestului fermierilor și camionagiilor, Timișoara va avea partea ei de asemenea manifestare. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunța ca ”pentru libera exprimare in Romania” a avizat un protest al fermierilor in centrul Timișoarei. Mai precis, tractoarele…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, care este cetatean german, a cantat la un pian aflat in Piata Libertatii din Timisoara, imnul "Desteapta-te, romane!", fiind aplaudat de mai multi trecatori care au surprins momentul, informeaza News.ro.Dupa ce a participat la parada militara de Ziua Nationala…